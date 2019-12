Commercio Roma: Associazioni categoria, oltre 1000 attività a rischio apertura nel prossimo anno

- A Roma oltre 1000 attività commerciali rischiano di non aprire nel prossimo anno a causa della mancanza della proroga per la cedolare secca al 21 per cento sulle locazioni commerciali. È l'allarme lanciato dalle associazioni di categoria in una nota. "La proroga per la cedolare secca al 21 per cento sulle locazioni commerciali" è "un importantissimo anello di congiunzione tra mercato immobiliare e commercio su strada. Il mancato rinnovo di questa misura comporterá un’ulteriore desertificazione delle nostre strade dove ci sono già oltre diecimila negozi sfitti", spiega Armando Vitali, presidente dell’Ascom X municipio. Per il presidente della Fimaa Confcommercio Roma, Maurizio Pezzetta, "in tutta la città i negozi stanno vivendo una crisi senza precedenti, a causa dello strapotere di internet e delle multinazionali che fanno affari in Italia, ma pagano le tasse nei paradisi fiscali all’estero. Anziché disincentivare la concorrenza sleale, con questa mancata proroga si incentiva la chiusura dei negozi tradizionali e si castra l’apertura di nuove imprese, non solo a danno del comparto immobiliare ma anche del commercio al dettaglio e della sicurezza delle nostre città, che vedono sempre più vetrine spegnersi e saracinesche chiudere definitivamente". (segue) (Com)