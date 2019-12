Commercio Roma: Associazioni categoria, oltre 1000 attività a rischio apertura nel prossimo anno (2)

- “La proroga dell’aliquota – spiega David Sermoneta, presidente di Confcommercio centro di Roma – avrebbe invece favorito la locazione degli immobili commerciali sfitti, rivitalizzando il tessuto sociale e imprenditoriale della città e portando nuove entrate nelle casse dello Stato”. Inoltre "anche per i pubblici esercizi – sottolinea Giancarlo Deidda di Fipe Roma – la mancata proroga della misura rappresenta in prospettiva una minaccia per quel 60 per cento di bar e ristoranti della Capitale che hanno un contratto di locazione ma soprattutto una penalizzazione certa per quelle centinaia di nuove imprese che avvieranno l’attività già a partire dal 2020”. “Noi continueremo a batterci con tutte le categorie interessate della nostra associazione – concludono Pierpaolo Donati, presidente di Federpreziosi Roma e Alessandro Alessandroni, presidente di Ali Roma – contro questa visione miope del mercato che strozza quanti hanno ancora voglia di fare nuova impresa in uno scenario già molto difficile”. (Com)