Italia-Algeria: Di Maio, congratulazioni al neo presidente-eletto Tebboune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, ha esteso oggi le sue congratulazioni al neo presidente-eletto algerino, Abdelmadjid Tebboune, a seguito della proclamazione dei risultati provvisori delle elezioni presidenziali del 12 dicembre da parte dell’Autorità nazionale indipendente per le elezioni. “L’Italia conferma la sua storica amicizia con l’Algeria lungo tutti gli assi della strategica cooperazione bilaterale in campo politico, economico, culturale e di sicurezza, e per affrontare assieme le sfide comuni nel bacino del Mar Mediterraneo”, ha detto Di Maio, secondo quanto riferisce una nota della Farnesina. “Auguriamo pieno successo all’impegno per rispondere alle attese del popolo algerino, al quale confermiamo la nostra vicinanza in una fase importante della sua storia”, ha aggiunto il capo della diplomazia italiana. (Com)