Milano: Salvini a Sala, fiero di aver ridato futuri agli italiani

- “Il diritto alla pensione ed al lavoro sono sacri, Quota 100 ha restituito dignità, certezze e futuro a centinaia di migliaia di Italiani e ne vado fiero. Sala? Non si occupi solo del centro di Milano ma anche delle periferie, in troppi casi dimenticate da tempo.” Così il segretario della Lega Matteo Salvini replica al Sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha detto di augurarsi di non vedere il leader leghista al governo. (Rem)