Natale: Municipio Roma X, successo per primo concerto Testaccio gospel voices

- Si è tenuto ieri il primo concerto del gruppo Testaccio gospel voices nel X municipio nell'ambito degli eventi previsti per le festività natalizie. Diretti da Simona Bedini e da Sonia Cannizzo, i coristi si sono esibiti ieri sera nella Chiesa di Stella Maris in via dei Promontori dove, nonostante il maltempo, sono accorsi numerosi cittadini. Oltre 20 elementi e con loro un percussionista ed un chitarrista, i vocalist hanno eseguito classici del repertorio Gospel con qualche sorpresa, frutto della fantasia e della preparazione e della passione di Simona Bedini e da Sonia Cannizzo che hanno mescolato anche brani che appartengono alla storia moderna della musica internazionale quali We shall overcome di Joan Baez e Happy Xmas (War in over) di John Lennon. L'iniziativa - spiega il municipio X di Roma in una nota - prosegue la prossima settimana con altri quattro appuntamenti: martedì 17 Chiesa di Sant'Aurea ad Ostia Antica; mercoledì 18 Punto Luce delle Arti-Save the Children in via Marino Fasan, 58; giovedì 19 Chiesa di San Giorgio ad Acilia: venerdì 20 Chiesa di San Nicola di Bari in via Passeroni, 1. Tutti i concerti si tengono alle ore 19. (Com)