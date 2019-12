Usa: McConnell su impeachment, "nessuna possibilità che Trump venga rimosso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell, ha dichiarato ieri, 12 dicembre, che "non c'è alcuna possibilità" che il presidente Donald Trump venga rimosso dall'incarico per l'impeachment e che "non lo sorprenderebbe" se alcuni Democratici lasciassero il Partito democratico e votassero a favore del presidente. "Il caso che proviene dalla Camera è dannatamente debole", ha dichiarato McConnell in un'intervista a Sean Hannity su "Fox News" giovedì sera. “Sappiamo come andrà a finire. Non c'è alcuna possibilità che il presidente venga rimosso dall'incarico", ha aggiunto il repubblicano. "La mia speranza è che non ci sia un solo repubblicano che voti per uno di questi articoli di impeachment, e non mi sorprenderebbe se avessimo uno o due democratici", ha continuato McConnell. (segue) (Was)