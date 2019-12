Usa: commissione Camera voterà martedì nuovo accordo Usmca

- La commissione Ways and Means della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, che si occupa dei fondi del parlamento e di questioni fiscali, terrà una revisione sulle modifiche approvate in settimandel nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (Usmca). La commissione si riunirà martedì prossimo, 17 dicembre, dando il via a una potenziale votazione dell'intera Camera già giovedì, 19 dicembre.Come scrive il quotidiano politico "The Hill", è quasi certo che il nuovo accordo verrà approvato con un ampio voto bipartisan dopo che i Democratici hanno raggiunto un accordo con Trump assicurandosi disposizioni più rigorose in materia di applicazione della legge sul lavoro, salvaguardie ambientali più rigorose e in materia di prodotti farmaceutici. La Camera dovrebbe votare il trattato giovedì prossimo, un giorno dopo la quasi certa approvazione dei Democratici degli articoli di impeachment contro Trump. (Was)