Canada: alto dirigente conservatore licenziato dopo aver approvato rimborsi a Scheer (2)

- Il leader del partito conservatore canadese Andrew Scheer ha dichiaratolo scorso 12 dicembre che si dimetterà dal suo incarico lasciando al più grande partito di opposizione del paese la possibilità di scegliere un nuovo capo. Scheer ha perso le elezioni di ottobre contro il primo ministro liberale Justin Trudeau. L'esponente conservatore ha detto che rimarrà in carica fino a quando il partito non sceglierà un nuovo leader. Ad aprile è in programma una convention di partito, ma non è ancora chiaro se i conservatori eleggeranno un nuovo capo in quell'occasione. L'emittente televisiva “Global News” riferisce che Scheer ha rassegnato le dimissioni per lo scandalo sul presunto utilizzo del denaro della campagna elettorale per finanziare l'istruzione scolastica privata dei suoi figli. (Res)