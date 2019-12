Afghanistan: inviato speciale Usa Khalilzad aggiorna funzionari pakistani su colloqui talebani

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, durante la sua visita ad Islamabad ha informato i funzionari del governo pakistano degli ultimi sviluppi nei colloqui di pace dei talebani. Lo si apprende da una dichiarazione dell'ambasciata Usa in Pakistan. "Nei suoi incontri con il ministro degli Esteri Shah Mahmood Qureshi, il capo dello Stato maggiore dell'esercito, Qamar Javed Bajwa, e altri funzionari del governo, l'ambasciatore Khalilzad ha discusso dell'attuale stato dei colloqui tra Stati Uniti e talebani", si legge nella dichiarazione. Khalilzad ha sottolineato il sostegno del Pakistan ai negoziati intra-afgani, e ha discusso dei vantaggi economici e di sicurezza per la regione se i colloqui di pace avranno successo, ha aggiunto. Sabato scorso, Khalilzad ha incontrato i rappresentanti dei talebani in Qatar. Si tratta del primo contatto così diretto tra l'inviato e il gruppo di militanti da quando Trump ha interrotto i negoziati, tre mesi fa, dopo una escalation di attacchi mortali da parte dei talebani, incluso un attentato suicida di Kabul che ha ucciso un soldato statunitense. (Was)