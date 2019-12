Usa: candidati democratici minacciano boicottaggio dibattito presidenziale per disputa lavorativa

- Il dibattito presidenziale democratico previsto per la prossima settimana in California potrebbe non esserci dopo che tutti e sette i candidati hanno minacciato di non partecipare a causa di una disputa lavorativa che coinvolge il luogo dov'è previsto il confronto. Il dibattito si dovrebbe svolgere presso la Loyola Marymount University di Los Angeles, dove il sindacato dei lavoratori del settore alimentare afferma che i suoi lavoratori stiano lavorando senza contratto. Il sindacato, Unite Here Local 11, ha annunciato ieri, 13 dicembre, che avrebbe boicottato il dibattito e Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Joe Biden, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Tom Steyer e Andrew Yang hanno rapidamente espresso vicinanza alla battaglia dei lavoratori. (Was)