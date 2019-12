Difesa: Casa Bianca annuncia esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Paraguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti terranno diverse esercitazioni militari congiunte in Paraguay nei prossimi due anni, compreso un addestramento di risposta alle crisi regionali. Lo hanno annunciato il presidente degli Stati Uniti. Donald Trump, e il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, in una dichiarazione congiunta dopo l'incontro avvenuto alla Casa Bianca. "Il presidente Trump ha annunciato che gli Stati Uniti si metteranno a disposizione per due eventi di addestramento congiunto delle forze speciali in Paraguay nel 2020 e nel 2021, e che il Comando meridionale degli Stati Uniti parteciperà ad una esercitazione in risposta alle crisi regionali , Fused Response, in Paraguay, nel 2021", si legge nella nota. I due leader hanno discusso questioni di sicurezza regionale e hanno ribadito il loro sostegno al leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidò e alla presidente ad interim boliviana Jeanine Anez. (Was)