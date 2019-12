Business news: Croazia, premier Plenkovic sottolinea rating positivo paese

- La Croazia ha ottenuto il rating positivo da due delle tre principali agenzie di rating finanziario internazionali nel corso dell'ultimo anno. Lo ha dichiarato nei giorni scorsi il premier di Zagabria Andrej Plenkovic nel corso di una conferenza sull'economia mondiale nel 2020 organizzata dalla Banca popolare croata (Hnb, istituto centrale). Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Plenkovic ha affermato che "questo fatto ha ripristinato la nostra visibilità nei radar degli istituti finanziari, che prima di questo momento non ci notavano". Plenkovic ha detto che "con questo, abbiamo abbassato il costo del debito per lo stato, per le istituzioni economiche e, in ultima analisi, per i cittadini". (Zac)