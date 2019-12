Business news: premier greco Mitsotakis, fiducia dei mercati a livelli più alti da 2007

- Gli investitori statunitensi dovrebbero aggiungere la Grecia nella loro agenda finanziaria: è quanto affermato dal premier Kyriakos Mitsotakis in un video messaggio in occasione di un forum intitolato "La Grecia è tornata" svoltosi a New York. "Durante la crisi finanziaria, la Grecia ha realizzato che le politiche che minacciano gli investimenti e le riforme possono solo portarci ad uno stallo", ha dichiarato il premier esternando ottimismo sulle prospettive future "con la fiducia dei consumatori in Grecia al livello più alto dal 2000". "Anche la fiducia dei mercati ha raggiunto il livello più alto dal 2007", ha osservato Mitsotakis. (Gra)