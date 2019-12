Business news: Kazakhstan, sede Banca centrale sarà trasferita da Almaty a Nur-Sultan

- La Banca centrale del Kazakhstan verrà trasferita da Almaty nella città di Nur-Sultan. Lo ha dichiarato il presidente dell’ente regolatore, Erbolat Dossaev, citato dalla stampa locale. “La Banca centrale, non appena i locali saranno pronti, si trasferirà prima in affitto e successivamente costruiremo il nostro edificio. Stiamo programmando di trasferirci a Nur-Sultan nella primavera del 2020", ha affermato Dossaev. Il governatore ha anche aggiunto che la mossa non influenzerà le attività della banca e che il lavoro congiunto con il governo del paese aumenterà la qualità nelle attività di politica monetaria nazionali. Secondo Dossaev, l'ufficio di rappresentanza della Banca nazionale rimarrà ad Almaty, mentre l'Agenzia per la regolamentazione e lo sviluppo del mercato finanziario risiederà nel vecchio edificio della banca. (Res)