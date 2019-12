Business news: Banca mondiale, Romania utilizzi fondi Ue per aree urbane sostenibili

- La Romania dovrebbe dirigere i fondi europei disponibili, insieme ad altre fonti di finanziamento, per garantire lo sviluppo delle aree urbane in modo sostenibile, inclusivo e competitivo. E' quanto si legge in uno studio della Banca mondiale sullo sviluppo urbano sostenibile per il periodo di programmazione 2021-2027, elaborato insieme alla Commissione europea e attori pertinenti in Romania, parte dell'iniziativa "Recupero delle regioni". Le regioni più dinamiche dell'Unione europea o hanno una o più aree metropolitane o agglomerati urbani all'interno dei loro confini, o sono vicine ad una tale area di un'altra regione. Polonia e Romania sono stati i primi paesi a testare questa iniziativa, l'attività è stata ampliata con l'enfasi sulla determinazione di come le regioni possono diventare più competitive e inclusive. "La nostra analisi mostra chiaramente che le città e gli agglomerati urbani sono motori di crescita in Romania e nell'Ue in generale ", ha affermato Tatiana Proskuryakova, direttore nazionale della Banca mondiale per la Romania e l'Ungheria. (Rob)