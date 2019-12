Business news: Bers assicura sostegno finanziario per interconnessione elettrica tra Moldova e Romania

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) concederà alla Moldova una sovvenzione fino a 39,94 milioni di euro per l'attuazione del progetto di interconnessione delle reti elettriche con la Romania. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Deschide.md". La commissione per la politica estera e l'integrazione europea proporrà al Parlamento europeo la ratifica della convenzione di sovvenzione tra la Moldova e la Bers. L'accordo faciliterà l'attuazione del progetto di interconnessione del sistema elettrico della Moldova con quello della Romania, che consentirà la creazione di un mercato dell'elettricità trasparente e competitivo in Moldova e la sua integrazione con il mercato elettrico regionale dell'Ue. Lo scopo del progetto è di costruire, equipaggiare e mettere in funzione l'interconnessione elettrica tra Moldova e Romania. (Moc)