Business news: Ucraina, presidente Zelensky promulga legge bilancio 2020

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promulgato la legge di bilancio nazionale per il 2020, approvata dalla Verkhovna Rada lo scorso 14 novembre. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”, riprendendo quanto comunicato tramite il portale del parlamento di Kiev. Il bilancio statale per il 2020 prevede una spesa di 1.180 miliardi di grivnie (circa 44,1 miliardi di euro), mentre le entrate dovrebbero attestarsi sui 1.094 miliardi di grivnie (40,8 miliardi di euro). Il ministro delle Finanze ucraino Oksana Markarova ha ricordato come l’obiettivo del governo sia quello di conseguire una crescita economica del 3,7 per cento per il prossimo anno, nonostante i problemi relativi all’accordo di transito del gas con la Russia, in scadenza a dicembre 2019. “Per quanto riguarda la crescita economica, il 3,7 per cento è un dato ambizioso, ma il nostro obiettivo è del 5-7 per cento”, ha spiegato Markarova, evidenziando come, negoziati con la Russia a parte, “ci sono altri fattori di crescita, incluse le concessioni, il processo di privatizzazione, l’attrazione di investitori in Ucraina”. (Res)