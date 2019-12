Business news: Romania, tasso annuo inflazione sale al 3,8 per cento a novembre 2019

- Il tasso annuo di inflazione in Romania è salito al 3,8 per cento nel mese di novembre 2019, dal 3,4 per cento quanto registrato il mese precedente. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Bnr) con un comunicato, secondo cui la crescita del tasso di inflazione si deve all'aumento i prezzi dei prodotti alimentari del 4,9 per cento, dei prodotti non alimentari del 2,83 per cento, dei servizi del 4,19 per cento. Inoltre i prezzi al consumo a novembre di quest'anno sono aumentati del 3,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. Il tasso annuo calcolato sulla base dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) è del 3,7 per cento. L'indice medio dei prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi (dicembre 2018 - novembre 2019) rispetto ai 12 mesi precedenti (dicembre 2017 – novembre 2018), basato sul Cpi è del 3,8 per cento. (Rob)