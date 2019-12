Business news: Azerbaigian, Socar e Parco Sumgait firmano memorandum cooperazione industriale

- Il Parco tecnologico di Sumgait, in Azerbaigian, ha firmato un memorandum d’intesa con la compagnia petrolifera statale Socar per rafforzare la cooperazione nei campi dell’estrazione di petrolio e gas, della manutenzione, dell’introduzione di nuove tecnologie e dello scambio di competenze. Nello specifico, il documento pone le basi per una cooperazione più approfondita per quanto riguarda l’installazione, manutenzione e riparazione delle infrastrutture di estrazione e di sicurezza, l’ottimizzazione produttiva e la preparazione del personale. (Res)