Business news: premier ceco Babis, neutralità climatica costerebbe 675 miliardi

- La neutralità climatica costerebbe alla Repubblica Ceca circa 675 miliardi di corone (oltre 26 miliardi di euro) e l'Unione europea dovrebbe tenerne conto nel futuro bilancio. Lo ha dichiarato via Twitter il premier ceco, Andrej Babis, dopo un incontro con il ministro dell'Ambiente, Richard Brabec, il sottosegretario per gli Affari europei, Milena Hrdinkova, e l'amministratore delegato del gruppo Cez, Daniel Benes. Insieme hanno discusso la strategia in vista del Consiglio europeo che si svolgerà a Bruxelles da domani e che si concentrerà proprio sull'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Babis ha reiterato l'affermazione che la Repubblica Ceca non può raggiungerla senza un significativo impulso al nucleare. (Vap)