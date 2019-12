Business news: Croazia, numero disoccupati a fine novembre in calo del 12,6 per cento su base annua

- Il numero dei disoccupati registrati presso l'Ufficio di collocamento croato è stato alla fine del mese di novembre pari a 128.450. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", si tratta di una cifra superiore del 5,6 per cento rispetto a quella rilevata alla fine di ottobre, ma inferiore del 12,6 per cento rispetto al novembre del 2018. Il 17,4 per cento dei disoccupati risiede nella regione di Spalato-Dalmazia, che viene segnalata come la regione con il più alto numero di persone in cerca di lavoro. Per contro, la regione di Lika-Senja, con l'1,3 per cento, è la regione con il più basso numero di disoccupati. (Zac)