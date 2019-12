Business news: Bulgaria, da Bulgargaz richiesta per ridurre prezzo gas nel primo trimestre 2020

- La società energetica bulgara Bulgargaz Ead ha proposto alla Commissione di regolamentazione dell'energia e delle acque bulgara l'approvazione del prezzo per il gas naturale per il primo trimestre 2020 pari a 43,98 lev (circa 22 euro) per Megawattora (MWh), fatta eccezione per i prezzi di accesso e trasmissione, accise e imposta sul valore aggiunto. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Bulgarian News Agency". Questo prezzo si applicherà ai fornitori finali di gas naturale e a enti o persone autorizzate alla produzione e trasmissione di energia per il riscaldamento. Rispetto al prezzo approvato per il quarto trimestre del 2019 (escluso accesso, trasmissione, accisa e Iva), quello proposto per il primo trimestre 2020 è di 0,87 lev (0,43 centesimi di euro) a MWh o dell'1,94 per cento in meno. (Bus)