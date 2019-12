Business news: Armenia, in aumento del 10,7 per cento interscambio con Uee in primi 10 mesi 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato commerciale dell'Armenia con gli stati membri dell'Unione economica eurasiatica (Uee) è aumentato del 10,7 per cento fra gennaio e ottobre rispetto allo stesso periodo del 2018, attestandosi a 1,79 miliardi di dollari. Stando ai dati del comitato statistico statale, il fatturato commerciale più elevato è quello riscontato con la Russia (1,74 miliardi di dollari), in crescita del 10,5 per cento rispetto al 2018. Il fatturato commerciale con la Bielorussia ha raggiunto 52 milioni, in crescita del 28,1 per cento. Il fatturato commerciale con il Kazakhstan è stato di 6,5 milioni di dollari, in aumento del 37,9 per cento. Infine, il fatturato commerciale con il Kirghizistan è stato di 2,8 milioni di dollari, una crescita pari a tre volte rispetto al periodo gennaio-ottobre 2018. (Res)