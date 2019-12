Business news: Russia, ministro Sviluppo, inflazione sotto il 2,5 per cento in primo trimestre 2020

- L'inflazione in Russia potrebbe scendere al 2,5 per cento nel primo trimestre del 2020 o attestarsi a un livello ulteriormente inferiore. Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Maksim Oreshkin, durante un incontro con l'Associazione delle imprese europee (Aeb). "La nostra inflazione alla fine dell'anno, secondo le nostre stime, si avvicinerà al 3 per cento: dal 3 al 3,1 per cento. Scenderà al 2,5 per cento e forse addirittura diminuirà nel primo trimestre del prossimo anno", ha affermato Oreshkin, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Tass". Tra i fattori scatenanti del calo dell'inflazione, la debole domanda aggregata, la vendita di beni durevoli e la situazione relativa al mercato del lavoro. Il ministro russo ha aggiunto che le misure della Banca di Russia sinora non sono state sufficienti a compensare il rallentamento del credito al consumo. (Rum)