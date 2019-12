Business news: Trasporto aereo, Polonia terza nell'Ue per crescita numero dei passeggeri

- La Polonia è al terzo posto fra i paesi dell'Unione europea per la crescita del numero di passeggeri che hanno usufruito dei servizi di trasporto aereo. Lo riferisce l'Istituto economico polacco (Pie). Come scrivono gli analisti del Pie riferendosi ai più recenti dati Eurostat, i cinque paesi Ue che hanno registrato il maggior numero assoluto di passeggeri sono Regno Unito, Germania, Spagna, Francia e Italia. La Polonia si trova però sul podio per quanto riguarda l'aumento di tali passeggeri, dietro solamente a Lituania e Slovacchia. Nel 2018 gli aeroporti polacchi sono stati calcati da 43,7 milioni di persone (37,7 milioni nel 2017). Tra i 30 maggiori aeroporti europei, il secondo ad aver notato il maggior aumento di traffico passeggeri è lo Chopin di Varsavia (quasi 16 milioni; +12,8 per cento), che arriva dietro al Liszt Ferenc di Budapest (+13,6 per cento). (Vap)