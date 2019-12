Business news: Moldova, governo firma accordo con Bers per concessione prestito da 50 milioni di dollari per acquisto riserve gas

- Il governo moldavo ha firmato un accordo finanziario con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) sulla concessione di un prestito di 50 milioni di dollari per l'acquisto delle riserve di gas naturale. Lo riferisce l'agenzia moldava d'informazione "Deschide.md". Il mese scorso, l'esecutivo ha reso pubblico un provvedimento che obbliga il fornitore statale moldavo Energocom a negoziare con l'operatore ucraino Naftogaz, se Mosca e Kiev non raggiungeranno un compromesso sul transito del gas russo sul territorio ucraino. L'accordo finanziario è stato firmato dal premier, Ion Chicu, e dal direttore della Bers per l'Europa orientale e del Caucaso, Matteo Patrone. Pertanto, i 50 milioni di dollari che arrivano sotto forma di un prestito serviranno per l'acquisto delle riserve di gas naturale se la Moldova non può importare gas dalla Federazione Russa. (Moc)