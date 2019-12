Business news: Croazia, poste accetteranno criptovalute dal 16 dicembre

- Sono 55 gli uffici postali distribuiti in tutte le regioni della Croazia che accetteranno le criptovalute a partire da lunedì 16 dicembre. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Indikator", la decisione è arrivata dopo un progetto pilota attuato nel corso dell'estate negli uffici postali di Zara. I cittadini croati e stranieri saranno in grado di cambiare le proprie criptovalute in contanti in kune, valuta nazionale. Saranno accettate le cinque criptovalute più utilizzate, Bitcoin, Ethereum, Stellar, Ripple ed Eos. (Zac)