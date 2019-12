Business news: Serbia, ministro Finanze, iniziato pagamento aumenti in settore pubblico

- Il ministro delle Finanze della Serbia Sinisa Mali ha reso noto che sono stati avviati i pagamenti degli stipendi del settore pubblico con gli aumenti messi a punto dal governo. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", gli aumenti variano in percentuali comprese fra l'8 e il 15 per cento. Il massimo dell'aumento previsto, ovvero il 15 per cento, è stato assegnato alla categoria degli infermieri. Segue la categoria dei medici con una percentuale di aumento pari al 10 per cento. La stessa percentuale è stata assegnata ai ricercatori e agli addetti culturali. Un aumento del 9 per cento è previsto per gli stipendi degli impiegati del settore dell'istruzione e della tutela sociale. Un 8 per cento di aumento è infine previsto per gli impiegati nell'amministrazione statale. (Seb)