Business news: fonti ufficiali, Mosca rimane partner commerciale più importante per l’Armenia

- La Federazione Russa è rimasta il partner commerciale più importante dell’Armenia nel corso del 2019. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il rappresentante commerciale russo nel paese caucasico, Andrei Babko. “La Russia copre il 27 per cento del volume totale degli scambi commerciali armeni: continuano ad avere particolare importanza i prodotti e le attrezzature agricole e il gas naturale”, ha detto Babko, aggiungendo che “le compagnie russe sono tra i primi investitori in Armenia: il 43,6 per cento degli investimenti stranieri nel paese da gennaio a settembre di quest’anno provengono da aziende russe”. (Res)