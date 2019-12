Business news: Ins, nuovi ordini settore manifatturiero in Romania in aumento del 13 per cento

Bucarest, 14 dic 06:00 - (Agenzia Nova) - Nell’ottobre di quest’anno il totale di ordini registrato all’interno del settore manifatturiero in Romania, in termini nominali, è aumentato del 13 per cento rispetto a settembre, subendo però un calo pari a 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2018. Lo si apprende da un comunicato diffuso dall’Istituto nazionale di statistica romeno (Ins). Stando alle informazioni diffuse, l’incremento è da imputare ad aumenti analoghi nei comparti dei beni strumentali (19,7 per cento), dei beni durevoli (11), dei beni intermedi (3,6) e dei beni di consumo corrente (0,7). (Rob) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Nell’ottobre di quest’anno il totale di ordini registrato all’interno del settore manifatturiero in Romania, in termini nominali, è aumentato del 13 per cento rispetto a settembre, subendo però un calo pari a 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2018. Lo si apprende da un comunicato diffuso dall’Istituto nazionale di statistica romeno (Ins). Stando alle informazioni diffuse, l’incremento è da imputare ad aumenti analoghi nei comparti dei beni strumentali (19,7 per cento), dei beni durevoli (11), dei beni intermedi (3,6) e dei beni di consumo corrente (0,7). (Rob)