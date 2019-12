Bolivia: Morales accusa Anez di privatizzare risorse (6)

- L'abbandono della Bolivia da parte di Morales seguiva una crisi nata a seguito delle controverse elezioni dello scorso 20 ottobre. Morales era riparato in Messico poco dopo aver presentato le dimissioni presentate su pressione delle Forze armate boliviane. Nelle ore successive il governo messicano, che ha aperto le porte dell'ambasciata a venti funzionari di governo e del parlamento boliviani, ha trasmesso la disponibilità a concedere asilo a Morales. Martedì 12 novembre alle ore 11 (ora locale) Morales è atterrato a Città del Messico, dove è stato accolto dal ministro degli Esteri Marcelo Ebrard. Il paese nordamericano ha portato avanti con forza la sua scelta di concedere asilo, rivendicando una solida tradizione sul tema e denunciando condizioni di pericolo per la sicurezza e la vita dei governanti boliviani in fuga. (segue) (Abu)