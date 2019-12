Bolivia: Morales accusa Anez di privatizzare risorse (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Argentina, Morales ritrova i suoi figli, Evaliz Morales Alvarado e Alvaro Morales Peredo, sbarcati a Buenos Aires il 23 novembre. Della possibilità di portare Morales in Argentina, scrive il quotidiano "La Nacion", si era parlato poco dopo la sua rinuncia all'incarico di presidente, a novembre. L'asilo era stato offerto dall'allora presidente eletto Alberto Fernandez, ma rifiutato dal capo dello stato uscente, Mauricio Macri. Il leader boliviano avrebbe accettato la soluzione messicana in attesa dell'insediamento del peronista Fernandez alla Casa Rosada, avvenuto il 10 dicembre. "Non perdo la speranza di tornare in Bolivia in qualsiasi momento. Se mi avvicino arrivando in Argentina, meglio ancora", scriveva Morales dopo l'invito di Fernandez. Il passaggio successivo si registrava poco dopo il discorso che Fernandez ha tenuto a camere riunite per assumere ufficialmente l'incarico di presidente. "Oggi la speranza ritorna in Argentina per mano di Alberto e Cristina" Fernandez de Kirchner, scriveva Morales riferendosi alla ex "presidenta" e futura numero due argentina. (Abu)