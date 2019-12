Usa-Paraguay: incontro Trump-Abdo Benitez, focus su cooperazione, commercio e lotta crimine transnazionale (2)

- In termini concreti, riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Ip", Stati Uniti e Paraguay hanno siglato nell'occasione accordi di cooperazione in materia di difesa e sicurezza che prevedono la partecipazione di reparti paraguaiani agli addestramenti delle Forze speciali oltre ad esercizi congiunti. Entrambi i presidenti hanno quindi espresso il loro appoggio alle democrazie nella regione includendo i presidenti ad interim di Venezuela, Juan Guaidò, e Bolivia, Jeanine Anez. Secondo quanto dichiarato precedentemente, Abdo considera la riunione con Trump come "un riconoscimento al grande sforzo che porta avanti il governo nella lotta contro l'impunità e la criminalità" e un "punto di partenza" di una cooperazione sempre più stretta su questo fronte. (segue) (Abu)