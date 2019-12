Venezuela: sottosegretario Merlo, misure per facilitare ritorno italiani che vivono nel paese (2)

- Grazie all'approvazione di due emendamenti, gli italiani residenti in Venezuela vedranno riconoscersi il diritto a ricongiungersi il proprio paese di origine. In particolare, in uno degli emendamenti approvati, si riconosce il permesso di soggiorno ai venezuelani che hanno già fatto richiesta di cittadinanza italiana ma sono ancora in attesa di ottenere una risposta. "Un provvedimento molto importante e assai utile per i nostri connazionali – osserva il sottosegretario Merlo -, che così potranno risiedere in Italia legalmente, in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana". (segue) (Com)