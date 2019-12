Venezuela: sottosegretario Merlo, misure per facilitare ritorno italiani che vivono nel paese (3)

- Vengono inoltre destinati, con un altro emendamento, 500 mila euro per potenziare l'attività di riconoscimento delle pratiche di cittadinanza dei venezuelani, in modo tale che le nostre sedi diplomatico-consolari possano avere ulteriori mezzi per smaltire e velocizzare il lavoro che richiede questo tipo di pratiche. "Non abbiamo mai smesso di pensare ai nostri fratelli in terra venezuelana", ha dichiarato il sottosegretario Merlo, che aggiunge: "Il governo è vicino agli italiani in Venezuela con misure concrete, in grado di semplificare gli adempimenti necessari a favorire il loro ritorno a casa. Un importante passo in avanti che testimonia la nostra solidarietà e la nostra vicinanza a chi subisce da troppo tempo un'oppressione continua", conclude il presidente del Maie. (Com)