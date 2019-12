Maltempo: M5s Roma posta foto albero caduto vicino scuola La Giustiniana, polemiche inutili

- Una foto che ritrae un grosso albero caduto a causa delle forti raffiche di vento che oggi hanno colpito la Capitale. A postarle, sulla Facebook, il Movimento 5 stelle Roma. "Guardate questa foto. È la scuola media La Giustiniana, in via Rocco Santoliquido, nel XV municipio di Roma. Quest’immagine - si legge - vale più di mille parole. Soprattutto vale di più di quelle sprecate in inutili polemiche contro la decisione della sindaca Virginia Raggi di sospendere le attività scolastiche di Roma in seguito all'allerta maltempo". (Rer)