Maltempo: alberi caduti e strade chiuse, danni ad Auditorium. Raggi, vita vale più di polemiche

- Strade allagate, alberi sulla carreggiata, raffiche di vento che hanno sfiorato i 100 chilometri orari. A causa del maltempo che si è abbattuto sulla Capitale sono state centinaia le chiamate di soccorso effettuate dai cittadini. Incessante il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma e degli agenti della Polizia locale, impegnati da stamattina a fronteggiare l'emergenza. Oltre 170 le operazioni messe in campo dai pompieri, non solo nella Capitale ma anche nell'hinterland. A Roma sono state diverse le strade per cui è stata necessaria la chiusura: via XVII Olimpiade, direzione viale Tiziano, via Salaria all'altezza Villa Spada, via dei Monti Parioli, da piazza Don Giovanni Minzoni, via di Villa Emiliani, altezza piazza Digione in direzione piazzale delle Muse e via di Santa Maria di Galeria. Anche l'Auditorium Parco della Musica è stato danneggiato dalle forti raffiche di vento. Il tetto della struttura è stato infatti divelto. Dal fronte politico molte le polemiche scaturite dall'ordinanza firmata dal sindaco Virginia Raggi, giudicata eccessiva dall'opposizione. (segue) (Rer)