Governo: Marattin (Iv), non partecipiamo a Cdm su Banca popolare di Bari

- "La convocazione improvvisa di un Consiglio dei ministri sulle banche, senza alcuna condivisione e dopo aver espressamente escluso ogni forzatura o accelerazione su questa delicata materia, segna un gravissimo punto di rottura nel metodo e nel merito". Lo afferma Luigi Marattin, vicepresidente dei deputati di Italia viva. "Stupisce che chi per anni ci ha attaccato demagogicamente su provvedimenti finalizzati a sostenere i risparmiatori - osserva il parlamentare di Iv in una nota - si renda oggi responsabile di una operazione incredibile, finalizzata più a salvaguardare le responsabilità di chi doveva gestire e/o vigilare e non l'ha fatto. Italia viva non parteciperà al Consiglio dei ministri - conclude Marattin - e si riserva di valutare in Aula quale posizione assumere". (Com)