Usa-Cina: Trump, Pechino acquisterà 50 miliardi di dollari di prodotti agricoli statunitensi (2)

- In giornata Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con la Cina sulla Fase 1 dei negoziati commerciali precludendo l’entrata in vigore dei nuovi dazi alle importazioni cinesi previsti per il 15 dicembre. "Abbiamo raggiunto un accordo molto ampio sulla Fase 1 con la Cina. Abbiamo concordato numerosi cambiamenti strutturali e ingenti acquisti di prodotti agricoli, energia e beni manifatturieri, e molto altro ancora", ha affermato Trump sul suo profilo Twitter. Il capo della Casa Bianca ha anche affermato che "i dazi fissati per il 15 dicembre non entreranno in vigore visto che abbiamo concluso l'accordo". (Was)