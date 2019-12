Medio Oriente: vicesegretario di Stato Usa Royce in Giordania e Israele dal 13 al 20 dicembre

- Il vicesegretario di Stato Usa per l'Istruzione e cultura, Marie Royce, si recherà in Giordania e Israele dal 13 al 20 dicembre. Lo rende noto un comunicato del dipartimento di Stato Usa. Mentre sarà in Giordania, Royce firmerà un memorandum d'intesa bilaterale sulla protezione dei beni culturali e visiterà il Ninfeo romano, un progetto degli Ambasciatori per il Fondo per la conservazione culturale. Discuterà anche della cooperazione nella programmazione culturale cooperativa presso la Royal Film Commission, parteciperà agli incontri con la Commissione Fulbright e il ministero dell'Istruzione superiore e parteciperà a una tavola rotonda con i funzionari delle università pubbliche giordane che accolgono gli studenti giordani negli Stati Uniti e promuovono gli americani che studiano all'estero. In Israele, l'assistente segretario Royce discuterà della collaborazione e della cooperazione con il Consiglio israeliano per l'istruzione superiore e i suoi nove presidenti universitari. Incontrerà inoltre la Commissione Fulbright, i leader accademici, i partner internazionali e gli ex-alunni del programma di scambio del dipartimento di Stato presso l'American Center e l'America House a Gerusalemme.(Was)