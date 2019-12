Algeria: Stati Uniti si congratulano con nuovo presidente Tebboune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si congratulano con il neoeletto capo dello Stato algerino, Abdelmadjid Tebboune, per la sua vittoria alle elezioni presidenziali avvenute ieri. Lo ha detto Morgan Ortagus, portavoce del dipartimento di Stato Usa. "Gli Stati Uniti e l'Algeria godono di un partenariato reciprocamente rispettoso e benefico. Non vediamo l'ora di lavorare con il presidente eletto Abdelmadjid Tebboune per promuovere la sicurezza e la prosperità regionali", si legge in una nota. "Nell'ultimo anno, il popolo algerino ha espresso le sue aspirazioni non solo alle urne ma anche nelle strade. Gli Stati Uniti sostengono il diritto degli algerini di esprimere pacificamente le loro opinioni", ha aggiunto. (segue) (Was)