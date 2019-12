Algeria: Stati Uniti si congratulano con nuovo presidente Tebboune (2)

- Il neo presidente algerino ha vinto le elezioni presidenziali al primo turno con un ampio margine di voti superando il 60 per cento delle preferenze in 35 province, in base a quanto emerge dai dati diffusi dall'Autorità indipendente per le elezioni (Anie). Staccato di 40 punti percentuali il candidato islamista Abdelkader Bengrina, 57 anni, è giunto secondo con il 17,3 per cento dei voti. Ali Benflis, primo ministro tra il 2000 e il 2003, ha ottenuto il 10,55 per cento dei voti. Azzedine Mihoubi, leader del Raggruppamento nazionale democratico (Rnd), principale alleato del Fronte di liberazione nazionale (Fln) ha ottenuto solamente il 7,26 per cento delle preferenze, mentre Abdelaziz Belaid, ex dirigente dell'Fln il 6,66 per cento. Il clima di tensione presente nel paese ha influito sulla bassa affluenza, circa il 40 per cento, il dato più basso nella storia delle elezioni presidenziali algerine, circa dieci punti inferiore a quello delle precedenti votazioni del 2014 che avevano visto la quarta vittoria di Abdelaziz Bouteflika. (Ala) (Was)