Energia: Usa, record di riserve gas naturale, petrolio e produzione nel 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve di petrolio greggio negli Stati Uniti sono aumentate del 12 per cento nel 2018 rispetto all'anno precedente, così come le riserve di gas naturale che sono aumentate del 9 per cento. Secondo quanto riferito oggi da Energy Information Administration (Eia), l'agenzia statistica del dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, i dati segnano dei nuovi record. "Gli Stati Uniti hanno aumentato le sue comprovate riserve di petrolio e gas naturale, stabilendo nuovi record nel 2018 secondo un rapporto Eia", ha dichiarato l'amministratore Linda Capuano in una nota. "Il petrolio greggio è aumentato del 12 percento rispetto al 2017 e il gas naturale è salito del 9 percento durante lo stesso periodo di riferimento". Inoltre, la produzione di petrolio è aumentata del 17 e la produzione totale di gas è aumentata del 12 per cento nel 2018. (Was)