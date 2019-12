Iraq: Pompeo, "risposta decisiva" degli Stati Uniti a qualsiasi attacco iraniano

- Qualsiasi attacco iraniano contro gli Stati Uniti, gli alleati iracheni o gli interessi statunitensi riceveranno una risposta decisiva: lo ha detto oggi il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. "Dobbiamo anche (...) ricordare ai leader iraniani che qualsiasi attacco da parte loro, o i loro delegati di qualsiasi identità, che danneggi gli americani, i nostri alleati o i nostri interessi riceveranno una risposta decisiva dagli Stati Uniti", ha detto Pompeo in un comunicato stampa diffuso dal dipartimento di Stato. Il segretario ha accusato Teheran e i suoi partner di aver condotto attacchi missilistici nei pressi dell'aeroporto internazionale di Baghdad il 9 e 11 dicembre. Pompeo ha esortato l'Iran a rispettare la sovranità dei paesi vicini e a cessare il suo sostegno militare a terzi in Iraq e in tutta la regione. (Was)