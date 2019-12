Usa-Ucraina: stampa, Kieav non ha ricevuto 20 milioni di dollari di aiuti statunitensi

- L'Ucraina non ha ancora ricevuto 20,2 milioni di dollari in aiuti militari statunitensi: lo ha riferito giovedì, 12 dicembre, il quotidiano "Los Angeles Times" citando alcuni funzionari del Pentagono e del Senato degli Stati Uniti. In particolare, dei 391 milioni di dollari complessivi in assistenza militare a Kiev, 250 milioni di dollari del dipartimento della Difesa sono ancora rimasti nei conti statunitensi. I Democratici sostengono che Trump abbia fatto leva su una riunione della Casa Bianca e sui 391 milioni di dollari in aiuti statunitensi per convincere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad aprire due indagini che lo avrebbero avvantaggiato politicamente. Il portavoce del Pentagono, il tenente colonnello Carla M. Gleason, ha dichiarato al "Los Angeles Times" che il resto dell'aiuto "sarà attuato il più rapidamente possibile in conformità con le procedure di aggiudicazione e la normativa applicabile". In settimana un nuova nota legale dell'Ufficio per la gestione e il bilancio della Casa Bianca affermava che gli aiuti dell'Ucraina erano stati trattenuti per verificare che il paese rispettasse i criteri imposti dagli Stati Uniti e non per una mossa politica. (Was)