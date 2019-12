Usa: Corte suprema sentirà tre casi sui documenti finanziari di Trump

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato oggi, 13 dicembre, che ascolterà l'anno prossimo i tre casi riguardanti i documenti finanziari del presidente Donald Trump, programmando le argomentazioni per la sua sessione di marzo. Secondo quanto riferisce la stampa statunitense, una decisione potrebbe essere raggiunta dai giudici entro la fine di giugno, nel bel mezzo delle elezioni presidenziali del 2020. Gli appelli presentati dai legali di Trump riguardano tre casi distinti per impedire che i suoi documenti finanziari, comprese le dichiarazioni fiscali, siano consegnati alle commissioni della Camera dei rappresentanti a guida democratica e a un procuratore di New York. La corte ha una maggioranza conservatrice di 5-4 tra cui due nominati Trump, i giudici Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh.(Was)