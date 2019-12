Usa: alto funzionario del Pentagono lascia incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jimmy Stewart, massimo funzionario del Pentagono incaricato per il personale, si è dimesso dal suo incarico oggi, 13 dicembre, dopo poco più di un anno di incarico.Si tratta del secondo alto funzionario che si dimette in questa settimana, scrive il quotidiano "The Hill". "Oggi ho accettato le dimissioni di Jimmy Stewart, che ha svolto le funzioni di sottosegretario alla Difesa per il personale e la prontezza", ha dichiarato il segretario alla Difesa Mark Esper in una nota. Il capo del Pentagono ha elogiato Stewart per aver lasciato la pensione e assunto l'incarico "dopo aver passato 37 anni nell'Aeronautica militare". Secondo il comunicato, il sottosegretario all'Aeronautica militare Matthew Donovan subentrerà al posto di Stewart, le cui dimissioni arrivano il giorno dopo che il Pentagono ha confermato che il suo principale funzionario politico per l'Asia, il sottosegretario alla Difesa per gli affari di sicurezza nella regione indo-pacifica Randall Schriver, ha intenzione di lasciare il dipartimento dopo aver assunto l'incarico nel gennaio 2018.(Was)