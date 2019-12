Canada: alto dirigente conservatore licenziato dopo aver approvato rimborsi a Scheer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore esecutivo del Partito conservatore, Dustin van Vugt, è stato licenziato dopo aver approvato l'utilizzo dei fondi del partito per pagare l'istruzione privata dei bambini del leader Andrew Scheer. Secondo quanto riferito dall'emittente televisiva "Global News", van Vugt ha dichiarato ieri di aver approvato l'uso dei fondi del partito per rimborsare Scheer circa il costo della scuola privata dei suoi figli e che si trattava della differenza di spesa tra la loro scuola a Regina e quella ad Ottawa. Ma diverse fonti conservative hanno riferito a "Global News" che i membri del Fondo del partito non erano a conoscenza dell'accordo e che non hanno gradito apprenderlo dalla stampa, manifestando preoccupazione per come l'opinione pubblica avrebbe potuto apprendere la notizia. (segue) (Res)