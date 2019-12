Aerospazio: Centro spaziale del Fucino, pronta nuova sala controllo per messa in orbita satelliti

- Si è svolta oggi presso il Centro Spaziale del Fucino, in Abruzzo, l’inaugurazione della nuova sala di controllo Leop (Launch and Early Orbit Phase), nucleo tecnologico per le delicate attività di messa in orbita e test dei satelliti, di Leonardo, attraverso la sua controllata Telespazio (67 per cento Leonardo e 33 per cento Thales). Sono intervenuti alla cerimonia del taglio del nastro il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega alla Spazio, Riccardo Fraccaro, l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, e il coordinatore delle Attività spaziali di Leonardo e amministratore delegato di Telespazio, Luigi Pasquali. “Il continuo investimento in tecnologie, capacità e infrastrutture per garantire operazioni spaziali sicure e efficaci, alla luce della forte crescita del settore, è un fattore indispensabile per consolidare la leadership di Leonardo nei servizi satellitari", ha dichiarato Profumo. "Leonardo - ha aggiunto - attraverso Telespazio, è l’unico operatore privato in Europa in grado di gestire la fase Leop di una missione satellitare, ma non solo: siamo tra le realtà più innovative nella commercializzazione dei servizi per istituzioni, imprese e cittadini dalla navigazione, alla geo-informazione, alla sicurezza di territori e infrastrutture”. Fino a cinquantamila parametri telemetrici che segnalano lo stato del satellite è l’ordine di complessità che viene gestito durante una attività Leop, con una prestazione richiesta durante questo tipo di operazioni vicina alla “zero tolleranza di errori”. (segue) (Mom)