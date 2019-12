Olimpiadi 2026: Caparini, da manovra 1 miliardo di euro per infrastrutture

- "La Commissione Bilancio della Camera ha approvato, su proposta di Regione Lombardia, lo stanziamento di 1 miliardo di euro per gli interventi infrastrutturali a favore dei territori interessati dalle Olimpiadi Invernali 2026. Una notizia importante e molto positiva per l'intero territorio regionale. Un risultato frutto dell'azione di pressing costante condotto dal presidente Fontana". Lo afferma in una nota Davide Caparini, assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione della Lombardia, commentando la decisione della Commissione Bilancio della Camera. "Come risulta dall'elenco delle opere trasmesso al Ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, dal governatore Fontana - ha concluso Caparini - le risorse serviranno a finanziare le infrastrutture previste nel dossier di candidatura olimpica". (com)